La première série de touring car multimarques 100% électrique est officiellement lancée alors que les pilotes Zengo Motorsport X CUPRA Mikel Azcona et Mattias Ekström émergent en tête de la journée d'ouverture de la compétition PURE ETCR Race IT.

Azcona a remporté ses deux batailles dans la poule A, tandis qu'Ekström a fait de même dans la poule B. Les deux hommes sont donc à égalité en tête du classement avec le maximum de 27 points disponibles.La journée a également permis aux rivaux de chez Hyundai Motorsport N et Romeo Ferraris-M1RA, qui participait à la compétition dans son pays, de remporter des batailles.Le tirage au sort du vendredi soir, utilisé par PURE ETCR pour répartir les 12 pilotes en deux pools de six, puis pour établir l'ordre de départ de la première manche, avait placé Azcona dans la poule A et dans une bataille d'ouverture contre Stefano Coletti de Romeo Ferraris-M1RA et Tom Chilton de Hyundai Motorsport N.Équipé de la puissance de 300 kW de son moteur entièrement électrique, plus 40 secondes d'une montée en puissance de 200 kW lorsqu'il s'est aligné sous la barrière de départ, Azcona a bien accéléré, a pris la tête dans le premier virage du circuit Club de 1,7 km de Vallelunga et n'a jamais été distancé.Il a été tout aussi dominant dans la deuxième manche - une lutte à deux voitures contre la Hyundai d'Augusto Farfus - qui est entré dans l'histoire plus tôt dans la journée en remportant la toute première PURE ETCR Battle - avec 450kW disponibles et sans Power-Up et a terminé la journée en tête du classement.Après le temps de charge à la station d'énergie PURE ETCR, la poule B débutait avec Ekström qui répétait les résultats d'Azcona.le Suédois a d'abord battu la Hyundai Veloster N ETCR de Jean-Karl Vernay et la Giulia ETCR by Romeo Ferraris d'Oli Webb au premier tour, puis le coéquipier de Webb, Luca Filippi, au deuxième tour.Le Suédois prenait ainsi la tête du classement de la poule B, devant Vernay - qui a remporté sa bataille du 2e round contre Daniel Nagy - et Luca Filippi.Les autres vainqueurs du jour sont Webb, Coletti et Jordi Gené (CUPRA).Gené, qui a été le premier à recevoir le "gamechanger" du Drivers' Choice lors du tirage au sort, a été victime d'un tête-à-queue, poussé par Rodrigo Baptista, ce qui a valu au pilote Romeo Ferraris - M1RA une pénalité de huit points au championnat. Il s'est rattrapé en battant Chilton lors du deuxième tour.Demain (dimanche), l'action se déplacera sur le circuit de Vallelunga, plus long de 3,2 kilomètres, et commencera par le contre-la-montre de la 3e manche, qui déterminera les grilles de départ des deux SuperFinales DHL, les batailles cruciales de fin de journée qui détermineront le Roi du week-end.Mattias Ekström, Zengő Motorsport X CUPRA, a déclaré : "C'est un grand jour pour nous. Bien sûr, nous devons rester humbles, mais c'est un bon début. Nous avons eu un bon tirage hier soir et quand cela arrive et que vous démarrez à l'intérieur, vous devez y aller et gagner. C'est beaucoup plus difficile quand on est tiré au sort à l'extérieur. Demain, ce sera une autre histoire parce que vous devez gagner votre position dans le contre-la-montre ; ce sera le facteur décisif si deux pilotes terminent à égalité de points. Je suis satisfait de la façon dont nous avons commencé".Mikel Azcona, Zengő Motorsport X CUPRA, a déclaré : "C'est la meilleure position dans laquelle on puisse être, commencer avec deux victoires dès le premier événement. Je pense que la première bataille avec [Stefano] Coletti et [Tom] Chilton a été un peu moins difficile. J'ai eu la pression derrière moi dès le premier tour, mais j'ai bien utilisé la Power-Up au début et j'ai ensuite géré la situation avec mon ingénieur. Dans le deuxième tour, la voiture était un peu plus difficile car les pneus étaient usés, mais j'ai quand même pu gérer avec Farfus. Je suis heureux d'être en tête du championnat avec Mattias, mais nous devons continuer à attaquer car la saison est longue et demain sera plus difficile."