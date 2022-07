Mikel Azcona a conclu le week-end de la WTCR Race of Italy avec une avance de 36 points dans la course à ce qui serait son premier titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Mais si le pilote de la BRC Hyundai N Squadra Corse demeure le Goodyear #FollowTheLeader, il sait que son avantage pourrait se réduire rapidement.



“Ça se présente bien, mais il reste quelques courses à disputer et tout peut arriver, comme on l’a vu les années précédentes”, dit l’Espagnol.“En un week-end de course, tout peut arriver, alors je vais continuer à bien me concentrer, faire de mon mieux chaque week-end en tant que pilote. Je ne raisonne pas en termes de titre pour le moment. Bien sûr, on y pense un peu et c’est toujours bon d’être en tête du classement. Mais au final, il faut continuer comme ça, sans problème ni abandon.”



En plus de son double podium en WTCR sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, Azcona a été le King of the Weekend dans l’ETCR FIA eTouring Car World Cup pour Hyundai Motorsport N avec ses dans les courses de l’ETCR qui partageait l’affiche sur le circuit situé au nord de Rome.

