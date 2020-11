Azcona, au volant d'une CUPRA Leon Competición équipée par Goodyear du Zengő Motorsport, s'apprêtait à se contenter de la troisième place derrière son rival belge, avant de tenter une manoeuvre ultime dans le dernier tour de course, un dernier tour qu'il a débuté en cinquième position.



"Au début, je suivais Jean-Karl Vernay. J'ai pu dépasser Norbert Michelisz dans une bataille très dure, après quoi j'ai essayé de pousser pour rattraper Gilles [Magnus]", a déclaré Azcona. "J'étais plus rapide que lui mais il a contre-attaqué et il a creusé un petit écart entre lui et moi. Je me suis dit que la course était terminée, mais dans le dernier tour, j'ai attaqué au maximum."



"Je l'ai rattrapé et j'étais très près de son pare-chocs arrière et j'ai essayé de le dépasser à la dernière chicane, une manoeuvre très propre sans aucun contact. Je suis très heureux de prendre la troisième place en Espagne".



Azcona a terminé dans le top cinq des trois courses du MotorLand Aragón pour s'assurer la septième place au classement final.



"Nous avons terminé le week-end très heureux du rythme que nous avions", a poursuivi le jeune homme de 24 ans. "Le podium est formidable et je suis très heureux pour la CUPRA et pour l'équipe, parce que les progrès que nous avons réalisés au cours de cette saison difficile ont été spectaculaires".