Le Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona insiste sur le fait qu'il n'a pas le droit de se reposer sur ses acquis, alors qu'il vise à devenir le premier Espagnol titré en supertourisme de la FIA.

Azcona est en tête du classement provisoire avec 35 points après son double podium à la WTCR Race of Alsace GrandEst dimanche dernier.



Mais avec un maximum de 65 points en jeu à chaque événement, le pensionnaire du BRC Hyundai N Squadra Corse ne prend rien pour acquis dans sa tentative de devenir le roi du WTCR 2022.



"C'est très intense", a déclaré le jeune homme de 26 ans. "Nous avons vu Rob [Huff] avoir de bons résultats et faire deux victoires au Portugal et ici, donc vous ne pouvez pas dormir car si vous dormez un week-end, vous n'êtes plus le #FollowTheLeader, donc vous devez vous concentrer, ne pas faire d'erreurs et finir dans les premières positions. Ce n'est pas facile car nous avons déjà vu les bagarres de ce week-end. Je suis heureux de garder la première position au championnat, et ça s'annonce bien pour la pause estivale. C'est un peu plus de temps pour se détendre et se préparer pour les prochains week-ends. C'est incroyable d'être en tête à ce moment de l'année. "



Les détails du calendrier WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 mis à jour seront annoncés en temps voulu.

Ad

WTCR Monteiro signe son meilleur résultat de la saison en WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR Commentaires des vainqueurs à l’issue de la WTCR Race of Alsace GrandEst 08/08/2022 À 22:22