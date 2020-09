L'Espagnol, vainqueur de course dans la série la saison dernière, s'est battu devant Esteban Guerrieri jusqu'à l'arrivée pour obtenir le meilleur résultat WTCR jusqu'à présent pour la toute nouvelle CUPRA Leon Competición.



"Quelle course, je suis très content de la quatrième place, une belle course pour être honnête", a déclaré Azcona après la course. "Nous avons roulé à la limite pendant les trois tours, même si je suis un peu sorti dans le Karussell au premier tour derrière Esteban [Guerrieri]. J'ai heurté le mur, la direction était un peu déplacée mais j'ai pu continuer et je suis ensuite vraiment revenu sur Esteban.



"J'étais sur son pare-chocs arrière et j'ai décidé d'attendre la dernière ligne droite parce que je savais que la CUPRA était plus rapide que la Honda. Nous avons dépassé dans le dernier tour et je suis très content du travail de Zengő Motorsport et des gars de la CUPRA".