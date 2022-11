Mike Azcona abordera la WTCR Race of Saudi Arabia, manche décisive de la saison à la fin de ce mois, avec une avance de 60 points.

Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse a remporté la Course 1 à Bahreïn, après être parti de la pole position, et il a inscrit les points de la troisième place à l’arrivée de la Course 2 pour se retrouver à cinq points d’une première couronne en WTCR – FIA World Touring Car Cup.



S’il inscrit six points ou plus dès la séance de Qualification sur le Jeddah International Circuit le 26 novembre, le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) sera titré Roi du WTCR et le troisième pilote du BRC Racing Team à y parvenir.



“La WTCR Race of Bahrain a été fantastique, un très bon week-end pour nous”, a déclaré l’Espagnol âgé de 26 ans.“Avoir Nicky [Catsburg] avec nous, et donc trois voitures pour apprendre ce nouveau circuit, nous a beaucoup aidés. Nous avons réussi les qualifications, j’ai pu profiter d’une double aspiration de Norbi [Michelisz] et Nicky pour signer la pole position. Lors des courses, le plus important était le départ et nous les avons bien gérés aussi.”



“Le résultat de la Course 1 a été fabuleux pour l’équipe et a rapporté des points importants. La seconde course a été très positive aussi, avec une quatrième place en étant parti dixième. Je dois remercier le BRC Racing Team et Hyundai Motorsport Customer Racing d’avoir travaillé si dur ce week-end, comme les résultats l’ont montré.”



Cliquez ICI pour voir les classements WTCR provisoires après 16 manches.

