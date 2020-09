Aux côtés des pilotes hongrois Bence Boldizs et Gábor Kismarty-Lechner, Azcona a donné à la voiture espagnole ses débuts en WTCR sur le circuit de Zolder et a signé pour meilleur résultat du week-end une 11e place dans la course 2, pour sa première apparition pour son équipe Zengő Motorsport.



Bien qu'Azcona ait déjà testé la Leon Competición, le week-end de la WTCR Race of Belgium a été l'occasion pour lui de tester pour la première fois le pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport. C'était également la première apparition à Zolder du trio du Zengő Motorsport.



Après s'être classé 16e de la course 1, Azcona est remonté de la 18e place sur la grille de départ pour finir 11e.



"Ce fut un week-end difficile pour nous, même si au final nous avons une bonne impression car nous avons progressé à chaque séance et nous repartons avec un bon résultat et une 11e position", a déclaré Azcona. "Petit à petit, nous comprenons le fonctionnement des pneus et nous apprenons à connaître la voiture. Bref, un week-end positif même si le résultat n'est pas le meilleur".



Boldizs a quitté Zolder à la troisième place du classement du FIA Rookie Award, tandis que Kismarty-Lechner a connu pour meilleur résultat une 18e place dans la course 2.