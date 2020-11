Le héros local Mikel Azcona retournera sur le MotorLand Aragón ce week-end, après avoir remporté la course 2 lors de la première WTCR Race of Spain au début du mois.



Et alors qu'une place dans le top 5 lui permettrait de battre la sixième place au championnat qu'il avait obtenue en 2019, l'Espagnol, qui roule sur la nouvelle CUPRA Leon Competicion, vise beaucoup plus haut la saison prochaine.



"Même si nous aurons quelques kilos en plus dans notre voiture à cause de la BOP, nous serons de nouveau en course", a déclaré Azcona. "Nous avons le rythme et nous avons identifié certains aspects à améliorer après le premier tour sur le circuit de MotorLand, je pense donc que nous pouvons marquer quelques bons points. L'année dernière, j'ai également terminé sixième du championnat. Faire mieux cette saison sera très difficile, mais le faire avec la nouvelle voiture serait fantastique".



Azcona débute la WTCR Race of Aragón en tant que l'un des 11 pilotes encore en course pour le titre. Il a déclaré : "Le championnat est super intéressant. Il est évident que ceux d'entre nous qui sont plus éloignés auront beaucoup de difficultés, mais je suis heureux d'être dans cette position".



Au sujet de ses projets pour 2021, Azcona, 24 ans, a ajouté : "J'aimerais continuer à participer au WTCR avec Zengő Motorsport et avec la CUPRA Leon Competición. En 2021, nous mettrons à profit toute l'expérience accumulée cette année et nous serons prêts à aller gagner".