Mikel Azcona reste le Goodyear #FollowTheLeader du WTCR – FIA World Touring Car Cup après les deux courses très disputées sur le circuit MotorLand Aragón.

Le pilote de l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse a commencé le week-end de la WTCR Race of Spain avec une avance de 10 points au classement provisoire. Cependant, une troisième place dans la course 1 et une victoire dans la course 2 - sa troisième cette saison - ont fait qu'il a porté cet avantage à 34 points avant la WTCR Race of Portugal de ce week-end à Vila Real.



"Je suis très heureux parce que nous avons pris beaucoup de points",a déclaré Azcona, qui a fêté ses 26 ans samedi."C'est incroyable de remporter une victoire ici en Espagne avec les fans, la famille, les amis et tout le monde. Je dois dire un grand merci à mon équipe, Hyundai Motorsport et BRC, ils me donnent une voiture fantastique pour me battre pour les premières places. C'est ma troisième victoire de la saison et je suis très heureux. Nous continuons à travailler sur cette dynamique pour Vila Real".



Le vainqueur de la course 1, Gilles Magnus, est désormais le plus proche rival d'Azcona dans la bataille pour être couronné roi du WTCR à la fin de la saison. Le pilote de l'équipe Comtoyou Audi Sport est passé de la septième à la deuxième place grâce à sa bonne performance à MotorLand Aragón.

