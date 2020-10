L'Espagnol s'est montré conquérant lors des trois courses disputées sur le Slovakia Ring, avec notamment une belle remontée de sa 17e place sur la grille à la quatrième place à l'arrivée lors de la course 2.



Mais il a également excellé dans la course 1 et la course 3, remontant de la 17e à la 8e place lors de la course d'ouverture le matin, puis de la 15e à la cinquième place lors de la dernière manche de la journée.



"Ce sont trois très bonnes courses dans lesquelles nous avons terminé dans le top 10", a déclaré Azcona, qui a remporté une course lors de sa première saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2019. "C'était difficile car nous avons dû dépasser beaucoup de voitures, mais je suis très heureux des résultats que nous avons obtenus. Nous nous sommes battus avec les voitures de tête et le feeling est très bon. Nous avançons de manière positive et à pas de géant. À Zolder, nous étions aux dernières places et maintenant nous nous battons avec les leaders. Nous devons continuer à nous améliorer et à nous développer. L'objectif est de se battre pour la victoire en Hongrie".