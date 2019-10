Azcona s’illustre dans la capitale avant la WTCR Race of Japan

C'est en vainqueur que Mikel Azcona va courir à Suzuka, circuit hôte de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, pour la première fois.

Le mieux placé des rookies en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a remporté la deuxième course du Championnat d'Espagne d'Endurance à Jarama, près de la capitale espagnole qu'est Madrid, le week-end dernier, dans la catégorie TCR. Il partageait sa CUPRA TCR du Tecnicars Racing Team avec Evgeni Leonov.



Azcona arrivera donc au Japon sur une belle lancée, d'autant que le mois dernier, il est monté sur le podium en Course 1 à la WTCR Race of China au volant de sa CUPRA TCR du PWR Racing. “C'était une très belle manière de lancer la seconde partie de cette première saison en WTCR, à la fois pour l'équipe et pour moi,” avait déclaré le champion 2018 de TCR Europe. “Je suis très fier et reconnaissant envers tous ceux qui sont impliqués dans ce programme.”



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan aura lieu du 25 au 27 octobre.



Photo :CUPRA Racing

