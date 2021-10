Le week-end de course de Mikel Azcona est allé encore de mieux en mieux après que le pilote espagnol s'est assuré un second titre en TCR Europe sur le Circuit de Barcelona-Catalunya samedi.

Azcona s'est envolé vers son pays natal vendredi soir après avoir décroché sa première pole position en WTCR - FIA World Touring Car Cup lors de la WTCR Race of Czech Republic dans l'après-midi.



Malgré un manque de temps de préparation, Azcona a également obtenu la pole position en TCR Europe samedi matin à Barcelone, pole qu'il a convertie en une victoire confortable pour aller chercher une deuxième couronne en TCR Europe pour faire suite à son titre de 2018.



Après son dernier triomphe dans une CUPRA Leon Competión de Volcano Motorsport, Azcona a déclaré : " Je suis vraiment heureux et vraiment fier de mon équipe. Volcano Motorsport et CUPRA ont fait une saison incroyable et c'est un très grand plaisir. Je suis vraiment, vraiment heureux".



Azcona et Tom Coronel, qui s'est classé 14e sur une Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, seront de retour à l'Autodrom Most pour les manches 9 et 10 de la saison WTCR dimanche après-midi.

