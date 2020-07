Azcona très actif sur simulateur

-

Mikel Azcona a été très occupé pendant le confinement lié au coronavirus. En plus de maintenir une préparation, le pilote espagnol, protagoniste du WTCR - FIA World Touring Car Cup a couru de manière intensive en ligne, sur simulateur.

"La course sur simulateur, ce n'est pas nouveau pour moi, car j'utilise le simulateur pour m'entraîner depuis 2012", explique Azcona, pilote officiel CUPRA Racing. "Ce qui est nouveau, c'est la compétition contre des pilotes professionnels sur simulateur, et la vérité est que j'apprécie cette opportunit&, car à cause du coronavirus, la vraie compétition a complètement cessé".



En plus d'avoir gagné plusieurs courses et d'avoir remporté le titre de Corona Champ sur la plateforme RaceRoom Racing Experience, Azcona a participé à la série de pré-saison Esports WTCR Beat the Drivers et s'est montré compétitif.



Ces dernières semaines, il a participé à la CUPRA SimRacing Series et au championnat TCR Europe Sim Racing, tandis que dimanche dernier, l'Espagnol a remporté sa première victoire au championnat pré-saison Esports WTCR dans un Macao virtuel au volant d'une CUPRA León Competicion.



Avec l'assouplissement des restrictions dans certains pays, Azcona a accéléré le développement de la CUPRA León Competicion "réelle", ce qui lui a permis de comparer les versions réelle et numérique de la nouvelle voiture pour 2020.



"Les sentiments à l'égard de la CUPRA León et de sa version virtuelle sont très, très similaires", explique Azcona. "La différence entre la CUPRA TCR et la nouvelle CUPRA León Competicion est parfaitement visible. Je peux dire que la voiture s'est améliorée dans les virages, la traction et qu'elle est beaucoup plus stable. C'est un grand pas en avant".



Azcona admet que la course en ligne est loin d'être facile, étant donné le niveau élevé des pilotes professionnels de la simulation.



"Dans la vie réelle et aussi dans n'importe quel jeu vidéo, ce qui fait la différence dans les courses virtuelles, c'est le temps que vous y consacrez", déclare Azcona. "Comme je l'ai dit, je n'ai utilisé le simulateur que pour m'entraîner et préparer mes courses réelles, mais il y a des pilotes de simulateur qui passent de nombreuses heures à s'entraîner et à faire des courses, et c'est pourquoi ils connaissent toutes les astuces : comment prendre chaque virage sans perdre un millième de seconde, connaître les limites du circuit mieux que quiconque pour ne pas avoir de pénalités... Donc, quand nous, les vrais pilotes, sommes en compétition contre eux, nous avons besoin de temps pour être à leur niveau".



Le matériel joue également un rôle clé dans la simulation. Ces dernières années, Azcona s'est appuyé sur un simulateur "de série", ce qui commençait à affecter son niveau de compétitivité. Pour cette raison, il dispose maintenant d'un simulateur de haut niveau, construit spécialement pour lui."



"Maintenant, j'ai un simulateur vraiment impressionnant", continue le jeune Espagnol. "J'ai le PC connecté à un écran courbé de 49 pouces, avec un volant et des pédales de pointe, et un vrai siège de course. Certains disent que dans une course de simulateur, seules les mains et les capacités du pilote comptent, mais non : le matériel est également très important. Dans les premières courses, j'ai réalisé que d'autres pilotes pouvaient freiner plus brusquement là où je perdais plusieurs dixièmes par seconde. Maintenant, je suis beaucoup mieux préparé".



Azcona a été satisfait de ses performances dans les courses virtuelles, mais il vise maintenant un retour à l'action réelle avec la CUPRA.



"Les gens seraient surpris de voir à quel point les courses de simulateurs sont professionnels", conclut Azcona. "Personnellement, je ressens le même stress avant les courses que dans la réalité et il faut aussi suivre certains programmes, ajuster la voiture, bien que la sensation de vitesse et les forces latérales fassent défaut. En bref, cela a été un bon entraînement pendant que nous étions confinés à la maison, mais maintenant j'ai hâte de retourner sur les pistes".

