Mikel Azcona se aborde la journée de course sur le MotorLand Aragon avec pour objectif d'aller chercher un podium à domicile en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'Espagnol s'apprête à prendre le départ de la course 1 de la WTCR Race of Spain en deuxième position sur la grille inversée au volant de sa CUPRA Leon Competición équipée de Goodyear et pense qu'un podium est plus que possible.



" Je suis assez content de mon résultat en qualification, le seul pilote CUPRA dans le top 10 ", a déclaré Azcona. "C'était difficile parce qu'après les essais libres, nous pensions pouvoir aller en Q3 mais nous avons réalisé que la Hyundai, la Lynk & Cos et les Audi étaient très fortes. Au final, le maximum que nous pouvions faire était 9e, ce qui est la première ligne de la grille pour la première course où nous pouvons nous battre pour quelques bons points, et pourquoi pas une place sur le podium sur notre propre piste. C'est un bon début pour CUPRA."

