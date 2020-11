Au volant d'une CUPRA Leon Competición chaussée de pneus Goodyear, Azcona a remporté le deuxième des trois manche de la WTCR Race of Spain, ce qui marque la première victoire dans une course de voitures de tourisme de la FIA pour l'équipe Zengő depuis que Norbert Michelisz a triomphé pour l'équipe hongroise lors de la WTCC Race of Hungary en 2015.



"Ce fut une année difficile pour nous depuis le début, mais je suis heureux d'être avec Zengő Motorsport et de grandir avec les mécaniciens, et je suis très heureux pour eux", a déclaré Azcona. "En même temps, j'aide mes coéquipiers, nous formons une équipe à part entière. Peut-être que l'année prochaine, nous pourrons faire un pas de plus que cette année. Cette victoire est incroyable".



Pour Azcona, cette victoire était la première dans la série depuis la WTCR Race of Portugal en juillet 2019. "Quand vous avez une victoire en WTCR, dans un championnat du monde, vous vous sentez toujours bien", a-t-il déclaré. "Ce n'était pas si bien de gagner en Espagne sans le public, la famille et les amis. Mais j'ai eu beaucoup de soutiens via les médias sociaux et ça a été un week-end incroyable - incroyable pour nous, une journée incroyable et une deuxième course incroyable".



Les cinq succès les plus marquants de l'équipe Zengő en FIA World Touring Car



WTCC Race of Macau 2010 : Norbert Michelisz



WTCC Race of Hungary 2012 : Norbert Michelisz



WTCC Race of Japan 2013 : Norbert Michelisz



WTCC Race of Hungary 2015 : Norbert Michelisz



WTCR Race of Spain 2020 : Mikel Azcona