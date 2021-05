Mikel Azcona abordera la WTCR Race of Germany avec des objectifs élevés cette semaine après avoir signé un podium lors du dernier meeting de TCR Europe.

Azcona a terminé deuxième de la Course 2 au Circuit Paul Ricard en France hier (dimanche), un résultat qui le maintient en tête du classement du championnat au volant de sa CUPRA Leon Competición.



"Je suis vraiment heureux parce que j'embarquais 60 kilos sur la voiture et c'était vraiment difficile", a déclaré Azcona, qui a terminé sixième dans la Course 1.



Le pilote Audi Tom Coronel était également en action au Circuit Paul Ricard avant l'ouverture de la saison WTCR sur la Nordschleife du Nürburgring du 3 au 5 juin. Le Néerlandais s'est classé neuvième et sixième dans les deux courses.

