Le jeune homme de 19 ans était en piste au MotorLand Aragón en tant que pilote wildcard dans une Audi RS 3 LMS de l'équipe de son père Jean-Michel Baert, le Comtoyou Racing.



Il s'est classé 15e dans la course 1, 16edans la course 2 avant de conclure son meeting avec une 11e place dans la course 3, son meilleur résultat du week-end.



"J'ai été poussé dehors dans le premier tour de la course 3, mais j'ai réussi à revenir en 11e position", a déclaré Baert à l'issue de la course 3. "Nous avons eu beaucoup de sous-virage mais c'était notre meilleur résultat du week-end."



Baert sera à nouveau en course en Espagne ce week-end, lorsqu'il disputera la finale du TCR Europe à Jarama.