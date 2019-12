Baldi s’inspire de Michelisz pour la finale en direct de l’Esports WTCR OSCARO

Gergo Baldi va s'inspirer de son compatriote hongrois Norbert Michelisz, leader du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à l'aube de la super-finale qui va avoir lieu au Sepang International Circuit (12-15 décembre).

Baldi a remporté le titre online de l'Esports WTCR OSCARO cette saison et a beaucoup d'estime pour Michelisz, qui a commencé sa carrière en sim-racing. Il fait partie des 13 concurrents qui participeront à la finale en direct de l'Esports WTCR OSCARO au RIFT à Kuala Lumpur, samedi après-midi.



“Je suis super enthousiaste à l'idée de participer à la finale offline de l'Esports WTCR OSCARO, le même week-end et dans le même pays que les vrais pilotes,” déclare Baldi. “Ce voyage est déjà une aventure unique, surtout vu l'opportunité de voir Norbi se battre pour le titre. Quant à mes chances pour nos courses, je ne me considère pas favori, malgré mon titre online. Ce sera une autre histoire avec ces installations fixes et ce nouvel équipement : je veux donc simplement être préparé au mieux pour ces conditions, puis j'essaierai de tirer le maximum du package. Ce sera incroyablement serré, je suis donc certain que ce sera un beau spectacle à voir.”

