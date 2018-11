Banji et Jarschel marquent l’histoire de l’Esports WTCR OSCARO

Bencé Banki et Tim Jarschel ont écrit l'histoire de l'Esports WTCR OSCARO lors d'une épreuve spectaculaire dans un Shanghai virtuel en Chine hier (dimanche).

Banki est devenu le leader provisoire du championnat multijoueur sur RaceRoom, tandis que Jarschel (en tête sur la photo) devenait le premier pilote à terminer un week-end parfait grâce à sa pole position, ses deux victoires en course et ses deux tours les plus rapides.



La Slovaque Bánki est maintenant en tête du classement avec 54 points de plus que Jarschel, qui a deux points d’avance sur Kevin Siggy Rebernak.



David Marcadet s'est imposé du côté du serveur numéro deux sur une PEUGEOT, remportant son premier succès en Esports WTCR OSCARO, suivi du nouveau venu Danilo Santoro et Christian Garcin, qui a décroché le premier podium sur sa Cupra. Romain Demeyer a remporté la victoire sur le troisième serveur alors que Petr Kuzela a triomphé sur le quatrième serveur.



