Bánki augmente son avance en gagnant la manche de Suzuka en Esports WTCR OSCARO

Bence Bánki compte 47 points d'avance en tête du Championnat Multijoueur Esports WTCR OSCARO de RaceRoom après avoir mené sa Honda de l'équipe Oscaro eSports by SDL à la victoire dans la course d'ouverture sur le tracé virtuel de Suzuka, dimanche soir. Jaroslav Honzik a remporté la Course 2 et Péter Suborits s'est révélé l'homme à battre en Division 2.

Qualifications : Bánki maintient sa forme impressionnante

Bánki a poursuivi sur sa lancée des pré-qualifications pour placer sa Honda en pole position, suivi de l'autre pilote Oscaro eSports, Redoine Messaoud, qui s'est ainsi déguisé en filet de protection entre son équipier et Kevin Siggy Rebernak sur une Hyundai d'EDGE Esports.

Division 1, Course 1 : Victoire slovaque et triomphe de Bánki

Bánki a conservé la tête au départ devant Messaoud et Rebernak, alors que Kévin Leaune a gagné quatre places grâce à un rapide envol. Ce même Leaune a vite mis la pression sur Rebernak, puis tenté un dépassement à la fin du premier tour. Une légère poussette a entraîne la même manœuvre de Rebernak au virage suivant, ce qui a permis à Nikodem Wisniewski et Alexander Dornieden de se rapprocher. Il y a eu contact entre ces deux-là dans la ligne droite de départ et d'arrivée avant que les choses ne rentrent dans l'ordre au virage n°1.

Leaune a poussé Rebernak en dehors de la piste, tandis que Wisniewski est allé tout seul au large et a alors et heurté par Dornieden qui est presque parti en tête-à-queue. Rebernak s'est retrouvé hors du top 10, laissant Bánki et Messaoud avec une bel avance en tête. Leaune et Dornieden suivaient en troisième et quatrième position respectivement, désormais devant Attila Dencs, un impressionnant Michael Rächl et Jaroslav Honzik.

Rebernak s'est retrouvé à la lutte avec Florian Hasse et Norbert Leitner à l'extérieur du top 10. Dans la bataille pour la cinquième place, Honzik a mal jugé un freinage et est venu heurter par l'arrière Rächl, qui a rétrogradé à la 18e place alors que Honzik a continué en dixième position. Devant lui, Jan Stange, Moritz Löhner et Gergo Baldi étaient maintenant dans le top 10 et à la poursuite de Wisniewski. Dornieden, de son côté, a passé Leaune avec autorité au premier virage.

Devant, Messaoud est resté proche de Bánki mais n'a jamais tenté de dépassement. Rebernak est brièvement remonté dans le top 10 non loin de la fin de course, avant d'être repassé par Honzik quelques virages plus loin. Bánki s'est imposé, devenant le premier pilote à gagner deux fois en division supérieure. Messaoud et Dornieden ont complété le podium devant Leaune, Wisniewski, Löhner, Dencs et Stange.

Division 1, Course 2 : Honzik résiste à Baldi sur la fin

Baldi et Honzik occupaient première ligne pour la Course 2, Rebernak était 11e et Hasse 14e. Honzik et Baldi ont pris tous deux un excellent départ, devant Stange et Dencs. Leaune est passé cinquième et à l'attaque dans les premiers tours, passant brillamment Dencs et Stange. Plus loin, Dornieden a dépassé Wisniewski qui s'est ensuite accroché avec Messaoud au quatrième tour.

Bánki, Rebernak et Leitner en ont profité, mais ce dernier est sorti dans le même tour. Devant, Honzik et Baldi ont creusé un écart de deux secondes sur Leaune. Löhner a effectué la même manœuvre sur Stange que Leaune précédemment, pour prendre la quatrième place. Dornieden s'est retrouvé sous la pression accrue de Bánki, qui a porté son attaque au premier virage du neuvième tour. Dornieden a tenté de reprendre sa position mais il est sorti à la chicane un tour plus tard.

Baldi a attendu jusqu'au dernier tour pour essayer de passer Honzik pour la tête mais il a bloqué ses freins à l'épingle et est parti au large, perdant toute chance de victoire. Honzik a donc signé sa seconde victoire de la saison pour l'équipe Actrollvision Thrustmaster Honda, devant Baldi et Leaune. Löhner, Stange, Bánki, Rebernak, Dornieden, Messaoud et Wisniewski ont complété le top 10.

Division 2 : Suborits gagne, Ficza brille

Péter Suborits a dominé sur sa Hyundai alors que la lutte entre l'ancien pilote WTCC Ferenc Ficza et le pilote de simulation Nicolas Kevorkian a fait rage pendant plusieurs tours, jusqu'à ce qu'ils sortent de concert au premier virage. Benedek et Luding en ont profité pour passer, mais les choses allaient empirer pour Ficza qui tapait le rail dans Degner quelques tours plus tard. Suborits a gagné devant Benedek, Kevorkian, Luding et Adam Pinczes.

Bence encaisse et garde le commandement

Grâce à son résultat de Suzuka, Bánki est désormais à la tête d'une avance confortable de 47 points. Jan Stange est deuxième avec son Audi d'Impact Racing, mais deux points seulement devant Dornieden et quatre devant Honzik. Rebernak et Hasse suivent au classement.

