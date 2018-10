Bánki de retour aux commandes de l’Esports WTCR OSCARO

Bence Bánki est de retour en tête du championnat multijoueur Esports WTCR OSCARO – bien que n'ayant pas piloté depuis le dernier rendez-vous sur le Slovakia Ring virtuel en septembre.

Volkswagen Florian Hasse pointait en tête mais une pénalité pour un incident avec Attila Dencs sur la manche slovaque, ainsi qu'une place de 16e en pré-qualifications, en ont fait un rendez-vous difficile pour lui.

C'est une tout autre histoire pour Bánki (Oscaro eSports by SDL / Honda), puisque le Slovaque s'est imposé devant Nikodem Wisniewski et Redoine Messaoud. Kevin Siggy Rebernak est remonté à la deuxième place du championnat, et le Slovène aborde la course Esports WTCR OSCARO de Suzuka très en confiance après avoir remporté un autre tournoi de simulation, la Mercedes-AMG eRacing Competition.

Rebernak y a utilisé l'Audi RS 3 LMS en qualifications mais retrouvera son habituelle Hyundai i30 N TCR dimanche soir.

Plusieurs pilotes bien réels ont fait une apparition dans le cadre de leur préparation pour la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à venir. Mato Homola s'est montré le plus rapide, presque une seconde devant Yann Ehrlacher, tous deux ayant eu à former Ferenc Ficza, qui a couru pour le Zengő Motorsport durant la saison 2016. Celui-ci s'est classé 34e, au milieu de quelques-uns des pilotes de simulation les plus rapides au monde.

James Kirk et Robert Wiesenmüller apporteront leurs commentaires d'experts sur la diffusion en direct, qui débutera à 19h00 CET le 21 octobre. Cliquez ici pour suivre en direct sur Facebook ou ici pour le faire sur YouTube.

