Bánki n’a pas encore choisi sa voiture pour la défense de son titre en Esports WTCR OSCARO

Bence Bánki n'a pas encore décidé quelle voiture il utilisera pour défendre son titre Esports WTCR OSCARO.

Le pilote slovaque a remporté la version en ligne du championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2018 et est de retour pour la quête d'une deuxième couronne alors que le championnat multijoueur débutera le 18 août sur un Hungaroring virtuel.



"L'an dernier, le choix de la Honda a été une décision assez simple pour moi, car j'ai aimé la voiture dès la première seconde," a déclaré Bánki. "Cependant, c'est une décision beaucoup plus difficile à prendre cette fois-ci. Le rythme pu, bien sûr, est l'aspect le plus important, mais j'ai aussi besoin d'une voiture dans laquelle je me sens bien. La Honda a une très bonne traction et c'est une des voitures que j'envisage sérieusement. Cependant, nous savons tous que le choix sûr n'est pas toujours le bon choix ! Je vais faire encore quelques tests jusqu'à ce que je prenne la décision finale."

