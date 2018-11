Bánki plus rapide en Esports WTCR OSCARO alors que Suborits créé la surprise en Chine

Bence Bánki a poursuivi sur sa lancée impressionnante en Esports WTCR OSCARO en donnant le ton en pré-qualifications lors de l'avant-dernière épreuve de la saison qui se tiendra sur le circuit virtuel de Shanghai dimanche soir.

Bánki (Oscaro eSports), leader du championnat multijoueur, a placé sa Honda en tête du classement, dépassant de 0,273s Gergo Baldi du EDGE Esports - la plus grande marge de toutes les manches jusqu’à présent.



Péter Suboritis (vainqueur de la deuxième division à Suzuka lors de la dernière épreuve) se qualifiait pour le premier segment pour la première fois et était immédiatement dans le coup, terminant troisième au classement général.



Jaroslav Honzik était le plus proche rival de Bánki, au quatrième rang, tandis que Mark Balazsin et Attila Dencs étaient séparés par 0,001 en cinquième et sixième positions respectivement.



Il y a eu des fortunes diverses pour les autres prétendants au championnat. Kevin Siggy Rebernak s'est classé neuvième avec Florian Hasse en 10e position. Rebernak est passé de la Hyundai qu’il utilise dans le championnat multijoueur Esports WTCR OSCARO à une Audi, tandis que Hasse a troqué sa Volkswagen Golf pour une Cupra. Plus loin, Alexander Dornieden s'est qualifié 10 et Jan Stange 20e.



Dimanche, la diffusion de la course commencera à 19h00 CET avec James Kirk et Robert Wiesenmüller fournissant leurs habituels commentaires d’experts. Suivez l'épreuve surFacebookouYouTube.

