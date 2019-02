Barcelone, premier rendez-vous des stars du WTCR

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO fera une première halte à Barcelone avant la première manche de la saison 2019 au Maroc.

Les 28 et 29 mars, les pilotes inscrits sur l'intégralité de la saison du WTCR / OSCARO se retrouveront sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour deux journées de tests officiels.



Cela constituera la première occasion de l'année où les protagonistes de la #WTCR2019SUPERGRID seront en piste ensemble, procurant de ce fait un indicateur crucial de la forme de chacun en vue des manches d'ouverture de Marrakech, où la WTCR Race of Marrakech se tiendra du 5 au 7 avril.



En dehors de certains pilotes qui seront absents en raison de leur implication en Intercontinental GT Challenge aux Etats-Unis, l'effectif complet du championnat sera attendu



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, a déclaré: «Le Circuit de Barcelona-Catalunya est un choix évident pour les deux journées d'essais officiels. C’est un site d’essais reconnu, il offre d’excellentes installations, une bonne diversité de virages, et est idéalement situé sur la route que nos équipes emprunteront pour les traversées maritimes vers le Maroc et de Marrakech pour le premier événement de la nouvelle saison. "



Joan Fontserè, Directeur général du Circuit de Barcelone-Catalunya, a déclaré : «Nous sommes très heureux d'accueillir une autre série sanctionnée par la FIA, qui nous a choisis pour la deuxième année consécutive comme lieu d'essai en raison de la qualité de nos installations. Cela nous aide à renforcer notre position en tant que circuit de référence pour les équipes et les constructeurs, et à positionner Barcelone et la Catalogne à un niveau mondial.”



Les essais officiels du WTCR / OSCARO ont également eu lieu en 2018 sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, long de 4 655 km. John Filippi s'était montré le plus rapide sur sa Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing avec un meilleur temps de 1m54.443.

