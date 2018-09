Bennani a atteint ses objectifs en WTCR

Gabriele Tarquini compte désormais une avance de neuf points en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à l'issue de la première course de la WTCR Race of China-Ningbo hier samedi.

Tarquini a pris la neuvième place sur la grille après l'application d'une pénalité de rétrogradation de cinq places liée à la troisième course de la WTCR Race of Slovakia. Il a toutefois terminé quatrième au volant de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team, trois places devant son plus proche rival, Yvan Muller.



«Mon objectif était d'éviter les ennuis au départ et de marquer de bons points», a déclaré Tarquini. «Au final, j'étais 9e sur la grille et j’ai récupéré une position au départ et dans les premiers virages. J'ai essayé de ne trop taper dans les bordures, car je sais que cela peut être très dangereux pour la suspension et les pneus. À la fin, la course a été plus facile car la Golf [de Mehdi Bennani] était un peu éloignéede moi. J'ai essayé de mettre un peu la pression sur [Frédéric] Vervisch devant moi, mais il a fait une très bonne course, avec un très bon rythme sans aucune erreur.



«J’essaie d’utiliser toute mon expérience [au départ], mais ce n’est parfois pas suffisant car il ya beaucoup de voitures qui tentent de gagner des places. Je veux gagner mais les autres sont là pour gagner des places aussi. Heureusement, j’ai pris un bon départ et j’ai pu choisir de quel côté me positionner au premier virage. J'ai choisi l'intérieur parce que si vous avez des voitures en train de se battre et que vous êtes à l'extérieur, cela peut être plus dangereux. Mais c'était un bon coup et j'ai pu doubler certaines voitures. ”



L’Italien a ajouté: «Le rythme est très similaire et la performance aussi, donc tout dépend de la qualification et du bon départ.»

