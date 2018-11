Bennani attend son heure en WTCR pour 2019

Mehdi Bennani est persuadé que "le succès va sourire" pour lui lors de la seconde saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Bennani fut l'un des 15 pilotes à empocher une victoire lors de la saison inaugurale du championnat. Mais un gros crash lors de la WTCR Race of Portugal fin juin a instauré le doute chez le pilote marocain, qui s'est questionné sur son avenir et son désir de continuer à courir au volant de sa Volkswagen Golf GTI du Sébastien Loeb Racing.



Vainqueur de la Macau Guia Race en 2017, Bennani a connu deux abandons lors de la finale du WTCR mais a terminé la course 2 à la septième place, pour conclure dans le top 12 du classement final du championnat.



"Nous terminons la saison sur une note très positive car nous étions bien placés en termes de vitesse de pointe", a déclaré le natif de Rabat. «Je pense que nous avions une très bonne voiture pour nous battre devant et je voudrais remercier toute l’équipe pour tout le travail accompli cette année. Malheureusement, j'ai été victime de deux accidents et j'ai dû abandonner à chaque fois. Sur ce type de circuit, la moindre collision peut avoir des conséquences dramatiques et causer de graves dommages à la voiture; j'ai donc préféré ne pas prendre de risques. Malgré tout, j'ai réussi à me hisser dans le top 10."



«Dans l’ensemble, j’ai eu un peu de malchance pendant la saison, même si je suis convaincu que le succès me sourira en 2019.»

