Mehdi Bennani s’élancera de la pole position pour la Course 2 à la grille partiellement inversée de la WTCR Race of Bahrain, après avoir terminé dixième des qualifications sur le Bahrain International Circuit.

Le pilote Comtoyou Audi s’est classé septième de la Q1, et bien qu’ayant perdu trois positions au terme de la Q2, il a été heureux d’hériter de la pole après ce qu’il a décrit comme une journée difficile.



“Cette qualification n’a pas été la plus facile du championnat !”, a réagi le Marocain.“Trouver le grip n’a pas été simple sur cette piste. Nous avons fait de nombreux changements de set-up entre hier et aujourd’hui. Je suis content que nous ayons pu faire la pole pour la Course 2.”



La Course 1 de la WTCR Race of Bahrain doit débuter à 19h05, heure locale (17h05 à Paris), et la Course 2 est prévue demain (dimanche) matin à 10h00 (08h00 à Paris).

