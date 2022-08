Mehdi Bennani, le pilote du Comtoyou Team Audi Sport, s’élancera demain en pole position pour la Course 2 de la WTCR Race of Alsace GrandEst à la grille de départ partiellement inversée, grâce à son classement en Qualification cet après-midi.

Le Marocain s’est qualifié en dixième position pour la course d’ouverture avec son Audi RS 3 LMS, devançant Attila Tassi, sur une Honda du LIQUI MOLY Team Engstler, de seulement 0.034s et convertissant ce résultat en pole pour la seconde course comme le prévoit le règlement.



Il sera rejoint sur la première ligne par le Britannique Rob Huff et sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport, alors que Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) et Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) s’aligneront derrière eux.



La Course 1 de la WTCR Race of Alsace GrandEst doit débuter dimanche à 11h15, suivie de la Course 2 prévue à 16h15.

