Mehdi Bennani débutera la course 2 en grille inversée dans la course WTCR de China-Ningbo depuis la pole position DHL, après s'être classé 10e de la Q2 lors de la seconde qualifications du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO sur le Ningbo International Speedpark.

Le Marocain a hérité de la 10e position tant convoitée à l'issue de la Q2 au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing après une succession de changements de positions lors des derniers instants de cette séance de 10 minutes.



Le dernier effort de Frédéric Vervisch au volant de RS3 LMS de l’équipe Audi Sport Team Comtoyou a permis à Bennani de prendre la 10e place et de repousser Nathanaël Berthon, l'équipier de Vervisch, à la 11e place, offrant au pilote marocain sa première pole DHL cette saison.



«À la fin de la Q2, je tâtonnais un peu au niveau des réglages, mais quand ils m'ont dit que je pouvais me battre pour la pole avec la grille inversée, j'ai pensé que c'était parfait», a déclaré Bennani. "J'espère que nous pourrons consolider la pole position et monter sur le podium parce que cela me manque beaucoup."



Le seul podium de Bennani en WTCR OSCARO cette année a été signé lors de la manche d'ouverture sur son circuit de Marrakech.



Yvan Muller du YMR, seulement neuvième en Q2 au volant de sa Hyundai i30 N TCR, le rejoindra au premier rang au départ de cette seconde manche du week-end à Ningbo.



Yann Ehrlacher du ALL-INKL.COM et Vervisch se retrouveront sur la deuxième ligne, devant Denis Dupont. Le pilote belge sur son Audi a amélioré lors de sa dernière tentative en Q2 pour atteindre une excellente 6e position et n'a pas eu la chance de se hisser pour la première fois en Q3.

The post Bennani en pole position DHL pour la grille inversée de la course 2 du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.