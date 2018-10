Bennani est “reboosté à 100%” en WTCR

Mehdi Bennani va poursuivre sa campagne en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en étant “reboosté à 100%” après sa récente première victoire en Chine.

Bennani a enduré une longue période de doute après un énorme accident alors qu'il luttait pour la tête avec son équipier au sein de Sébastien Loeb Racing, Rob Huff, à la WTCR Race of Portugal en juin.

Mais la victoire du pilote de la Volkswagen Golf GTI TCR dans la Course 2 de la WTCR Race of China-Wuhan l'a remis sur les rails avant de prendre la direction de Suzuka pour la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, cette semaine.

“La Chine a été un week-end très positif pour moi”, a dit le Marocain. “Le vendredi et le samedi, j'avais peur de ne pouvoir être dans le rythme, mais l'équipe a travaillé très dur pour trouver le bon set-up qui nous permette de lutter devant. Je suis très satisfait, le goût de la victoire me manquait et je suis impatient d'attaquer la prochaine manche. Je suis reboosté à 100%.”

