Bennani et le Loeb Racing vers une nouvelle année de collaboration en WTCR

Mehdi Bennani poursuivra son partenariat au long terme avec le Sébastien Loeb Racing pour une cinquième saison après avoir signé pour faire partie de la campagne de l'équipe française en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2019.

Bennani a rejoint le Loeb Racing pour la saison 2015 du FIA WTCC et a connu trois saisons réussies avec l'équipe française, dont cinq victoires et le titre en WTCC Trophy en 2016.



Il est resté avec le SLR lors de la saison inaugurale du WTCR OSCARO où il pilotait une Volkswagen Golf GTI TCR, revenant aux affaires après un énorme accident au Portugal pour décrocher sa première victoire lors de la WTCR Race of China-Wuhan.



"Je peux dresser le bilan d'une bonne saison de WTCR avec le Sébastien Loeb Racing", a déclaré le Marocain de 35 ans. «Les temps forts ont été sans aucun doute mon podium à la maison au Maroc et, bien sûr, ma victoire à Wuhan. C’est évidemment fantastique pour moi de concourir de nouveau avec le SLR l’année prochaine. »



Rob Huff continuera à faire équipe avec Bennani chez SLR avec le double champion Johan Kristoffersson du FIA World Rallycross rejoignant l'équipe sur une Volkswagen Golf GTI TCR pour sa première campagne en WTCR OSCARO.

