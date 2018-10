Mehdi Bennani a décroché sa seconde pole position sur la grille inversée en l'espace d'une semaine lors de la WTCR Race of China-Wuhan, alors que la star chinoise du WTCR OSCARO, Ma Qing Hua, le rejoint sur la première ligne pour la course .

Bennani, du Sébastien Loeb Racing, a terminé 10e de la Q2 de la séance qualificative du dimanche matin au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR, s'assurant ainsi la pole position DHL pour la course 2 - réitérant sa performance de Ningbo la semaine dernière.



Ma Qing Hua, du Boutsen Ginion Racing, qui dispute son deuxième week-end en WTCR OSCARO dans la Honda Civic Type R TCR de l’équipe, s'est lui classé neuvième pour se positionner lui aussi sur la première ligne de la grille de départ de la seconde manche.



«C’est ce que nous pouvons faire de mieux avec cette voiture sur ce circuit», a déclaré Bennani, satisfait. «Nous avons du mal avec le set-up depuis hier j’ai eu de la chance de garder ma voiture sur les quatre roues! Maintenant, nous allons voir pour la course. "



Aurélien Comte, du DG Sport Compétition, a réalisé le huitième meilleur temps en Q2 avec sa PEUGEOT 308TCR, ce qui signifie qu'il débutera la course 2 à partir de la deuxième ligne. Il sera accompagné de Pepe Oriola, deuxième de la course 1, qui a crashé sa Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing en donnant tout dans son dernier tour chronométré.



Nathanaël Berthon du Comtoyou Racing s’alignera sur la troisième ligne au volant de son Audi RS 3 LMS après avoir perdu une place dans Q3 pour seulement 0.044s.

The post Bennani et Ma Qing Hua se partagent la première ligne de la course du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.