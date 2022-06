Mehdi Bennani s’est exprimé au sujet de l’accrochage avec Yvan Muller durant la Course 2 de la WTCR Race of Hungary le week-end dernier, qui a retardé le Français et empêché le Marocain d’aller plus loin dans sa quête de points en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Bennani était lancé à la poursuite de Muller dans la lutte pour un top 10 sur le Hungaroring, quand ils sont entrés en collision au virage n° 1 juste après avoir entamé le septième tour. Si Muller a pu continuer et amener sa Cyan Racing Lynk & Co à bon port en neuvième position, le pilote du Comtoyou Team Audi Sport a dû abandonner.



“J’avais presque dépassé Yvan mais, je ne comprends pas pourquoi, les roues se sont bloquées sans prévenir et j’ai heurté Yvan directement au Turn 1”, a expliqué Bennani.“Nous investiguons pour voir quel a été le souci, mais je ne suis pas très content du feed-back que la voiture m’a donné car les roues ne se sont pas vraiment bloquées comme quand on peut s’en sortir et continuer, ça a été comme si la voiture s’arrêtait – elle s’est arrêtée en fait – et ça s’est fini par cet accrochage. Nous n’avons rien pu faire. Mais le rythme était bon et je suis content d’avoir pu tenter ma chance.”



Bennani avait terminé la Course 1 à la 13e place et second parmi les concurrents du WTCR Trophy, et a souligné le travail des ingénieurs et mécaniciens de son équipe.



“J’ai eu des ennuis sur la voiture et du mal à garder le rythme pour rester dans la lutte [lors de cette Course 1]”, a-t-il commenté.“Mais la voiture était sympa à piloter et allait dans la bonne direction [en Course 2] après que nous avons changé le set-up, alors bravo à l’équipe pour le travail qu’elle a fait entre la Course 1 et la Course 2.”

