Bennani prêt à aller chercher d’autres points en WTCR à Wuhan

Mehdi Bennani poursuivra ses aventures chinoises en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO à Wuhan cette semaine après un brillant retour aux affaires à Ningbo le week-end dernier.

Bennani s'est classé deuxième de la course 2 à Ningbo au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing, mettant ainsi fin à une période difficile depuis un énorme crash au Portugal et une période d'indécision concernant son retour derrière le volant.



"Après le Portugal, lorsque j'ai eu ce crash, j'étais en difficulté et je me posais beaucoup de questions sur ma carrière. Peut-être que allons arrêter, peut-être que nous continuons", a déclaré le pilote marocain. "En Slovaquie, je n'étais pas à 100% [en forme] et ce podium [à Ningbo] efface les doutes. J'étais heureux de continuer à me battre avec Yvan [Muller, dans la course 2], j'ai essayé de me battre au maximum et nous nous sommes touchés une fois à grande vitesse.



"Nous avons eu un bon niveau grâce à Volkswagen et à l'équipe. Je suis assez content mais nous travaillons toujours. Ningbo a re-stimulé notre motivation. Maintenant, j'ai hâte [d'être à Wuhan]. "

