Un combat de tous les instants a permis à Mehdi Bennani de décrocher son premier podium en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Bennani s'est classé deuxième derrière Rob Huff dans la Course 2 de la WTCR Race of Alsace GrandEst au débu du mois, le premier top 3 du Marocain en 2022.



Bien que le pilote du Comtoyou Team Audi Sport n'ait pas été en mesure de convertir sa pole position sur la grille de la Course 2 partiellement inversée, la place de dauphin de l'ancien pensionnaire du Sébastien Loeb Racing représentait un travail bien fait pour Bennani.



"Nous étions tous les deux en train de pousser à la limite de nos voitures",a déclaré Bennani."S'il avait fait une ou deux erreurs, j'aurais fini à sa place. C'est bien et pour moi, c'est bien de revenir en WTCR cette année et de lutter [contre] ces pilotes célèbres et de niveau mondial, et de me battre avec eux. J'ai eu un peu de malchance, mais finalement je décoche maintenant sur mon premier podium de l'année, donc je suis plus qu'heureux. Je me suis battu jusqu'au bout."

Ad

WTCR Souvenirs… quand le WTCR posait ses valises en Belgique IL Y A 23 MINUTES

WTCR Les vainqueurs à domicile du WTCR IL Y A 10 HEURES