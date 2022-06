Vainqueur de courses en WTCR, Mehdi Bennani s'est préparé en ligne pour la WTCR Race of Spain.

Tout comme Dániel Nagy et Ma Qing Hua, Bennani n'a jamais couru sur le site d'Alcañiz, qui accueille la WTCR Race of Spain pour la troisième fois, dans le cadre des septième et huitième manches du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022.



Le Marocain, qui pilote une Audi RS 3 LMS équipée de Goodyear pour Comtoyou Team Audi Sport, a surmonté son manque de connaissance de la piste en regardant les séquences embarquées des précédentes courses de WTCR.



S'exprimant avant son voyage en Espagne, Bennani a déclaré :"Je n'ai jamais couru là-bas, je vais donc regarder les vidéos embarquées pour voir comment c'était dans les courses précédentes. D'après ce que je sais, la piste est bonne, technique avec des virages à grande vitesse. Comme chaque fois en tant que pilote, nous essayons d'apprendre rapidement et de nous habituer à la piste, mais nous avons besoin de trois ou quatre tours pour le faire. Mais venir sur un circuit où l'Audi a gagné [l'année dernière] vous donne toujours plus de confiance."



Ma, quant à lui, s'est tourné vers le simulateur ultramoderne de Cyan Racing pour se préparer à goûter pour la première fois au tracé de 5,345 kilomètres.



"Ce sera un nouveau défi excitant et j'aime le tracé d'Aragón pour avoir passé un peu de temps dans le simulateur sur le circuit", adéclaré le pilote chinois de Cyan Performance Lynk & Co,."Je suis assez content de la saison jusqu'à présent, nous avons récolté beaucoup de points. Mais je veux aussi attaquer davantage, pour niveler les performances et en même temps garder la régularité."

