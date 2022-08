Nathanaël berthon a admis avoir “tout donné” dans sa quête d’une pole position à domicile sur la WTCR Race of Alsace GrandEst en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Le Français a manqué cette pole de la Course 1, sur le Circuit de l’Anneau du Rhin, pour 0.026s au profit de Néstor Girolami au terme d’une passionnante séance de qualification samedi après-midi.



“C’était proche”, a dit le Français du Comtoyou DHL Team Audi Sport.“J’ai été vraiment content de mon tour, il n’y avait pas moyen de faire beaucoup mieux. Nous avons travaillé très dur, j’ai tout donné et ça a été mon meilleur tour du week-end. C’est un peu frustrant, car je voulais vraiment la pole ici. Quand on est en Q3, qu’on donne tout, ici en France… Je ne sais pas combien de deuxièmes places j’ai accumulées désormais, mais je voulais vraiment la pole, au moins cette fois. Mais félicitations à mon équipe, mon ingénieur et mes mécaniciens, car la voiture était géniale.”



Concernant ses chances de signer une première victoire en WTCR cette saison, Berthon a ajouté :“J’ai déjà dit à Bebu [Girolami] que nous étions bons dans le premier secteur et que je ferais tout pour gagner à domicile. Ils [Honda] sont très forts en course. Ils prennent de bons départs… Nous sommes tous des garçons intelligents et ne voulons pas créer de problème, mais je vais tenter tout ce que je peux, de façon correcte, pour gagner la course.”



“Il y a toujours de la pression, où que l’on se trouve. Quand on met le casque, c’est partout pareil. Partir en première ligne est toujours cool. On n’a personne devant et on doit prendre un bon départ. Je progresse dans ce domaine. Et puis, nous avons besoin de points après avoir connu un peu de malchance plus tôt dans l’année avec quelques soucis mécaniques.”

