Nathanaël Berthon a décroché le podium qui lui avait échappé à Pau avec une belle deuxième place lors de la Course 1 de la WTCR Race of Hungary.

Le piltoe du Comtoyou DHL Team Audi Sport a suivi le leader Mikel Azcona pendant une grande partie de la course d'ouverture de la WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le Hungaroring dimanche, mais il n'a pas pu conserver sa place de dauphin, prenant la troisième place derrière le roi du WTCR Yann Ehrlacher.



"C'était une course difficile",a déclaré le Français volant après la course."Il faisait chaud, difficile aussi de gérer les pneus. Je ne sais pas pourquoi mais dès le deuxième tour, il y avait des virages où j'avais vraiment du mal. J'ai vu que Yann était très rapide dans ces virages, et dans d'autres virages j'étais vraiment fort sur le train avant. Un peu frustrant honnêtement de perdre une position, de perdre un 2e place et quelques points importants. En attendant, nous sommes là, nous sommes sur le podium. Se battre pour la victoire était impossible aujourd'hui, Azcona était trop rapide. J'ai essayé au début, j'ai essayé de le passer au deuxième virage. Mais c'était difficile et après ça, il s'est envolé. Je suis plutôt content au final".



Berthon a été classé 12e dans la course 2 après avoir reçu une pénalité de cinq secondes après avoir été jugé par les officiels de la course comme ayant pris un avantage en sortant momentanément des limites de la piste à la chicane.

