Nathanaël Berthon s’est déclaré de retour en pleine forme après l’impact de 27 g qu’il a subi lors de son accrochage avec Dániel Nagy au début de ce mois sur la WTCR Race of Portugal.

Berthon n’avait pas pu éviter la CUPRA Leon Competición accidentée de Nagy dans les derniers instants de la Course 2 à Vila Real, ce dernier se retrouvant avec un doigt de sa main droite cassé dans la collision et une voiture très endommagée. Berthon souffrait du dos et de la nuque et son Audi RS 3 LMS était tout autant endommagée.



S’exprimant durant les préparatifs de la WTCR Race of Italy sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi ce vendredi, le pilote du Comtoyou DHL Team Audi Sport a déclaré :“Ça n’a pas eu l’air si gros [à la télé] mais la voiture a encaissé 27 g.”



“J’ai été un peu raide et endolori pendant trois jours mais je suis maintenant de retour à la normale et très content. J’ai eu plus de chance que Nagy, qui n’est pas là ce week-end, et je suis vraiment désolé pour lui mais de mon côté, je vais bien.”



“Je n’ai pas fait trop de sport, plutôt du vélo et un peu de running, sans trop forcer – environ 200 kilomètres en une semaine – mais maintenant je suis prêt.”



Berthon a atteint la dernière phase de qualification (Q3) en trois occasions cette saison et a signé un podium dans la Course 1 de la WTCR Race of Hungary.

