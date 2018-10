Berthon : Les moments difficiles sont faciles à oublier quand vous êtes sur le podium en WTCR

Nathanaël Berthon a indiqué que son premier podium en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO l"a aidé à oublier certaines de ses frustrations du début de saison.

L'ancien pilote de monoplace a connu une saison mitigée sur son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, mais était en pleine forme lors du double rendez-vous en Chine avec une troisième place dans la course 2 de la WTCR Race of China-Wuhan.



«Ça fait vraiment du bien, j'ai enfin [signé un podium]», a déclaré le Français. "C’était très serré [dans la course 1], très serré [à Ningbo] mais finalement je l’ai et je suis très heureux pour l’équipe, pour Audi et pour moi-même."



Alors que la deuxième place représentait un excellent résultat pour Berthon, il aurait même pu s'imposer lorsque Mehdi Bennani et Aurélien Comte se sont frictionnés devant lui dans le dernier tour.



«Un tour de plus et je me battais pour la victoire», a-t-il déclaré. «J'ai bien géré les freins et les pneus et j'ai eu des batailles très fair play. J’ai fait une bonne course et c’est toujours mieux quand on monte sur le podium parce qu’on oublie beaucoup de choses."

