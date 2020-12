Au volant d'une Audi RS 3 LMS équipée par Goodyear et alignée par le Comtoyou DHL Team Audi Sport, le pilote de 31 ans a pris la première place des qualifications lors de la WTCR Race of Belgium et de la WTCR Race of Slovakia, où il a même réalisé un doublé de Pole Position DHL avec le meilleur temps en Q1 et Q3.



Berthon s'est exprimé à la suite de ses exploits sur le Slovakia Ring : "Nous avons fait un très bon travail de pré-saison. Comme Zolder, j'ai tout donné. J'ai appris pendant les essais libres et j'ai tout mis en œuvre".



LES DHL POLE POSITIONS DE 2020

WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, 11-13 SEPTEMBRE):

NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, 24-26 SEPTEMBRE):

NÉSTOR GIROLAMI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, 9-11 OCTOBRE):

Q1: NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Q3: NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF HUNGARY (HUNGARORING, 16-18 OCTOBRE):

Q1: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Q3: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, 30 OCTOBRE-1er NOVEMBRE):

Q1: NORBERT MICHELISZ (HUN)BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

Q3: GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, 13-15 NOVEMBRE):

Q1: SANTIAGO URRUTIA (URU)Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Q3: SANTIAGO URRUTIA (URU)Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



CUMUL DES DHL POLE POSITIONS

BERTHON 3; GUERRIERI AND URRUTIA 2; GIROLAMI 1, MAGNUS ET MICHELISZ 1