Nathanaël Berthon veut muscler son jeu en vue de cette nouvelle saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Berthon a bien l'intention de convertir ses bonnes performances en qualifications en meilleurs résultats en course au volant de son Audi RS 3 LMS équipée de Goodyear.



Pour cela, le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport estime qu'il doit être "un peu plus agressif" sur la piste.



"Les qualifications ont toujours été l'un de mes points forts, c'est sûr qu je suis capable de mettre tous les secteurs ensemble, ce qui est vraiment utile en WTCR,"a déclaré le pilote tricolore."Mon principal problème reste les départs, donc j'ai travaillé dur pendant l'hiver à ce sujet, mais je dois être un peu plus poussé en course."



"Je viens des courses de monoplaces, des voitures aérodynamiques et de l'endurance aussi, où il n'y a pas besoin de toucher, disons. Il y a un peu plus de contact ici en WTCR, donc je dois être un peu plus agressif, pas trop, pour rester juste bien sûr dans la course, mais je pense que c'est l'un de mes points clés à améliorer si je veux vraiment me battre pour le titre."



"J'ai travaillé personnellement beaucoup sur ce point pendant l'hiver pour améliorer mes départs et ma façon d'aborder la course."

