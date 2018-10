Tiago Monteiro s'est classé 15e pour son retour après son grave accident, révélant après coup qu'il pensait être en plein rêve alors qu'il se dirigeait vers la grille de départ.

Monteiro n’avait pas couru depuis la WTCC Race of Argentina en juillet 2017, mais il est revenu avec une 15e place lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan au volant de sa Honda Civic de Boutsen Ginion Racing.



«C’est un grand sentiment de revenir à la compétition», a déclaré Monteiro, qui effectuait des débuts attendus depuis longtemps dans la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO. "Comme je l’ai déjà dit, tout le week-end a été très émouvant et passionnant et je profite vraiment du moment."



"Le tour de chauffe était en réalité très tendu, c'était assez étrange. J'avais presque l'impression de rêver, comme si je n'étais pas vraiment ici et en même temps, c'était comme si c'était il y a deux ou trois semaines. C'était très surréaliste. Ensuite, dans la course, cela a semblé normal, vous faites votre travail. Je viens de faire ma course, pour comprendre la voiture, j'ai essayé d'attaquer et de m'amuser. Et je l'ai fait. J'ai aimé ça."

