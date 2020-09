Le championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup a offert deux courses pleines d’action sur le circuit de Zolder, en Belgique, qui accueillait le lancement tant attendu de la saison 2020.

Néstor Girolami et Yann Ehrlacher ont triomphé dans les deux manches sur une Honda d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et une Lynk & Co de Cyan Racing respectivement, Ehrlacher repartant de Belgique en Goodyear #FollowTheLeader menant la course au titre. Par ailleurs, le héros local Gilles Magnus a remporté deux fois le FIA Rookie Award pour ses débuts en WTCR.

Magnus, qui court avec le soutien du RACB National Team, un programme de soutien aux jeunes espoirs de l’ASN belge, a remporté aussi le WTCR Trophy en Course 2 après qu’un autre pilote d’une Audi Comtoyou, Tom Coronel, a fait de même dans la Course 1.

Eurosport Events a lancé sur le circuit de Zolder sa campagne #Race2Care pour aider dans la lutte contre la COVID-19. Initié par le promoteur de la WTCR en soutien au mouvement #PurposeDriven de la FIA pour revenir en course avec un objectif clair, Eurosport Events verse un euro pour chaque kilomètre parcouru en qualification et en course par tous les pilotes engagés pour la saison entière, avec l’objectif de récolter 100 000 euros grâce à des donations supplémentaires des pilotes, d’autres membres et de partenaires de la communauté WTCR.

La WTCR Race of Belgium a aussi marqué les débuts de Goodyear en tant que fournisseur exclusif de pneus pour le championnat, toutes les équipes utilisant l’unique spécification de slicks Goodyear Eagle F1 Supersport. Les pilotes ont bénéficié d’une gomme extrêmement consistante et ont été en mesure d’attaquer fortement jusqu’à la fin des courses, qui se sont toutes deux déroulées dans des conditions chaudes et sèches.

Thed Björk et Attila Tassi ont rejoint Girolami sur le podium de la Course 1, une première en WTCR pour le second cité, âgé de 21 ans. Yvan Muller a terminé la Course 2 en dauphin de son neveu Ehrlacher, le nouveau venu en WTCR qu’est Santiago Urrutia complétant un triplé des Lynk & Co alignées par Cyan après qu’un souci technique a ralenti Gilles Magnus.

Nathanaël Berthon s’est élancé de la DHL Pole Position pour la seconde course, mais il a été pénalisé pour un départ anticipé. La remontée du Français lui a valu de remporter pour la première fois le TAG Heuer Best Lap Trophy.

Ehrlacher est le Goodyear #FollowTheLeader après Zolder

Yann Ehrlacher est le Goodyear #FollowTheLeader de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 avec 43 points inscrits au cours de ce week-end. L’Alsacien de 24 ans en a décroché cinq pour avoir été le plus rapide en Qualification Q1, quatre pour avoir été P2 en Q3, neuf pour avoir fini la Course 1 en septième position et 25 pour avoir gagné la Course 2. Une nouvelle règle pour 2020 prévoit que les cinq pilotes les plus rapides en Q1 ont scoré selon le barème de 5-4-3-2-1 points, le même système étant appliqué en Q3.

LES MOTS DES VAINQUEURS Course 1 : Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

“Tout d’abord, j’aimerais féliciter Attila pour son premier podium. Et puis, félicitations aussi à Thed et à toute mon équipe qui a fait un boulot fantastique. Nous savions que le départ était la clé de la course car ici, à Zolder, il est très difficile de dépasser, et nous nous étions donc entraînés durant l’intersaison. J’ai été confiant à chaque fois que je faisais un essai de départ ce week-end, et je savais qu’après le départ, je devrais éviter les erreurs. J’ai creusé un écart, et puis soudain, j’ai roulé sur un peu d’huile dans le dernier virage. Je suis allé très au large, Thed a rattrapé son retard, il était là, mais de toute façon, je pense que nous avions le rythme pour faire la différence. Nous avons été très solides et je pense que nous avons tout bien fait ce week-end. Nous avons marqué des points, signé une victoire pour Honda, et j’en suis très content. Laissez-moi aussi dédicacer cette victoire à Oliver, qui a eu un souci familial hier et a dû rentrer à la maison, je leur dédie donc à lui et sa famille.”

Course 2 : Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

“Tout s’est passé lors du départ. J’ai vu qu’il [Berthon] l’avait anticipé, mais il a quand même fait deux ou trois tours et il avait un très bon rythme qu’il n’aurait pas été bon pour moi de suivre. Mais il est repassé par les stands et j’ai eu le chemin dégagé pour travailler sur mon rythme et préserver mes gommes, car c’était une course assez longue. Puis j’ai commencé à creuser l’écart avec le gars derrière moi [Magnus]. La course s’est très bien passée et je suis très content que nous soyons tous les trois sur le podium, et de ce podium familial avec Yvan. Disons que notre week-end est un bel accomplissement. Nous remercions grandement les organisateurs de la WTCR, car organiser tout cela n’est pas facile en ce moment, je me réjouis vraiment d’avoir été de ce week-end de course et j’espère que ça continuera le plus longtemps possible. Je veux aussi dire un mot du projet #RaceTo Care, qui offre un euro pour chaque kilomètre au personnel soignant. C’est un très beau projet.”

Résultats provisoires

Classement provisoire WTCR

PROCHAINE COURSE : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 24–26 septembre

