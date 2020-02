Billetterie ouverte pour l’Enfer vert du WTCR

La billetterie est ouverte pour la WTCR Race of Germany sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring.

Surnommée l'Enfer vert, cette redoutable piste de 25,378 kilomètres, de loin la plus longue de la saison, fait de l'événement un rendez-vous incontournable pour les fans.



Voici ce qu'en dit Thed Björk, vainqueur de sept courses en WTCR – FIA World Touring Car Cup depuis 2018 : “C'est l'un des circuits les plus difficiles au monde. Le pilote fait face à tous les défis possibles, des virages lents aux virages rapides, avec les bosses, les compressions. J'ai beaucoup de respect pour ce circuit, et si l'on en sort vainqueur, on a la satisfaction de savoir gérer ce challenge.”



La WTCR Race of Germany aura lieu en marge de l'ADAC TOTAL 24h-Rennen, célèbre course de 24 heures, du 20 au 23 mai.



Cliquezicipour plus d'informations sur la billetterie et l'événement.

