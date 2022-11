Ahmed Bin Khanen s'apprête à aborder son plus gros challenge en sport automobile, en disputant les deux dernières manches décisives du WTCR - FIA World Touring Car Cup dans son Arabie Saoudite natale, du 25 au 27 novembre.

Le résident de Riyad deviendra le 91e pilote à courir en WTCR et apportera son expérience des compétitions de niveau international et régional à la série.Après avoir remporté le titre de la GT Academy Middle East en 2014, Bin Khanen est devenu un pilote NISMO et a pris part à des épreuves d'endurance, notamment les 24 heures de Dubaï, et a obtenu plusieurs bons résultats. Après avoir remporté des podiums dans le championnat Bahreïn 2000cc en 2018 et 2019, Bin Khanen est passé à la Jaguar I-Pace eTrophy et s'est classé troisième au classement Pro-Am à la fin de la saison 2018-19.Concourant en tant que wildcard sur la WTCR Race of Saudi Arabia, l'Audi RS 3 LMS de Bin Khanen, gérée par Comtoyou Racing, embarquera 10 kilogrammes de poids de compensation selon les règles du WTCR, ce qui signifie également qu'il ne sera pas éligible pour les points WTCR.a déclaré Bin Khanen, 33 ans.Comme ses rivaux du WTCR, Bin Khanen n'a jamais couru sur le tout nouveau circuit court de 3,450 kilomètres du Jeddah Corniche Circuit, situé sur les rives de la mer Rouge. Cependant, il espère que son expérience acquise lors du Jaguar I-Pace eTrophy l'aidera à progresser.a déclaré Bin Khanen, qui portera le numéro 24 sur son Audi équipée de Goodyear.En ce qui concerne ses objectifs pour le week-end de la WTCR Race of Saudi Arabia, Bin Khanen a déclaré :Bin Khanen fera ses premières armes avec l'Audi RS 3 LMS lors des essais sur le circuit de Jeddah Corniche vendredi soir prochain (25 novembre).Après les qualifications, qui auront lieu à partir de 18h30, heure locale, le samedi 26 novembre, le départ de la course 1 sera donné à 19h45, le dimanche 27 novembre, et les fans pourront s'en donner à cœur joie pendant 30 minutes et un tour. La course 2 débutera à 22h15 et les pilotes seront en action pendant 25 minutes et un tour. Les vainqueurs de la WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les pilotes et les équipes seront désignés au cours du week-end. Cliquez ICI pour le classement provisoire après 16 manches.Les billets sont maintenant en vente sur https://tickets.saudimotorsport.com/en . Le prix des billets est de 50 SAR pour tout le week-end, et les enfants de moins de 10 ans ne paient pas.