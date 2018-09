Björk ajoute le TAG Heuer Best Lap Trophy à son carton plein sur la WTCR China-Ningbo

Thed Björk a conclu un week-end parfait pour son équipe YMR en s'adjugeant le TAG Heuer Best Lap Trophy à l'issue de la WTCR Race of China-Ningbo après ses deux victoires en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Le tour le plus rapide du Suédois en course 3 - 1m51,640s - s’est avéré être le meilleur du week-end. Il a également signé le meilleur tour de la course 1 samedi, son temps de 1m52,317 étant légèrement plus rapide que celui de son coéquipier Yvan Muller sur le chemin de sa victoire dans la course 2 du dimanche, son patron d'écurie n’ayant accusé que 0,04 seconde de moins.



Le week-end de Björk n'aurait pas pu mieux se passer. Il a dominé les deux séances d'essais libres vendredi, avant de décrocher la pole position DHL pour la course 1 samedi et de gagner de manière convaincante.



Lors de la course 2 disputée avec la grille inversée dimanche, il a marqué davantage de points avec la 7e place, après avoir signé une autre pole position DHL pour la course 3. Le Suédois a converti sa pole en tête de la course lors de la dernière manche du week-end et n'a jamais été inquiété.



Björk occupe désormais la deuxième place du classement du WTCR OSCARO, à seulement huit points de Gabriele Tarquini, du BRC Racing Team, qui a retrouvé la tête du classement qu’il avait perdu dans la course 2 contre Muller avec une deuxième place dans la course 3.

