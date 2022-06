Ayant été “poussé de partout” lors de la WTCR Race of Hungary, Thed Björk estime que se qualifier plus haut sur la grille est la meilleure façon de s’assurer des courses plus calmes sur les manches à venir en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Björk, qui avait remporté le Championnat du monde FIA des voitures de tourisme en 2017, a obtenu deux fois la 11e place au Hungaroring le week-end dernier, mais a estimé qu’il aurait pu faire mieux, au volant sa Lynk & Co de Cyan Performance, s’il avait eu moins de contacts en piste avec des rivaux.



“J’ai eu deux courses très difficiles et je me suis fait pousser de partout”, a dit le pilote suédois.“Le plan pour la prochaine fois est de mieux se qualifier, ça rendra les choses bien plus faciles. Mais je suis content pour l’équipe de son bon résultat d’ensemble ce week-end.”

