Thed Björk espère "un autre Ningbo" dans le cadre de sa campagne en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Björk, qui pilote une Hyundai i30 N TCR pour l'équipe d'Yvan Muller, est face à l'éventualité de ne marquer aucun point sur la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à la suite d'un abandon dans la course 1 après un contact avec Gordon Shedden et une qualification compliquée qui l'a laissé en 13e place seulement sur la grille pour les courses 2 et 3 à Suzuka.



"Il reste encore beaucoup de courses à faire et veux que Macau soit un autre Ningbo", a déclaré Björk, double vainqueur sur la piste chinoise le mois dernier. "Vous pouvez obtenir tellement de points en étant présent devant tout le temps, alors je vais continuer à me battre pour essayer de les obtenir et voir où nous en sommes."



Le champion du monde en titre du FIA World Touring Car champion a ajouté : «Il a fallu un certain temps pour que la voiture corresponde à ce dont j'avais besoin sur cette piste, c'est pourquoi je ne suis pas arrivé au niveau de performance où je voulais être. Avec de telles journées remplies d'essais et de qualifications, vous n’avez plus le temps de prendre le temps de réfléchir. "



Gabriele Tarquini est toujours en tête du classement WTCR OSCARO pour le BRC Racing Team. Cependant, Muller est maintenant à égalité de points avec l'Italien. Björk a perdu 17 points dans la course au titre avant la course 2 de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, qui débutera à 11h05 heure locale.

The post Björk espère refaire un « Ningbo » après avoir perdu des points en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.