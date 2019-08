Bjork et Cyan utilisent leur expérience du WTCR sur la Nordschleife pour battre le record de la

Cyan Racing a battu deux records du tour sur le Nürburgring lors du développement de la Lynk & Co 03 Cyan Concept, la version route de la Lynk & Co 03 TCR, vainqueur en World Touring Car Cup WTCR - FIA présenté par OSCARO en 2019.

Cet exploit fait de la Lynk & Co 03 Cyan Concept la voiture à quatre portes la plus rapide et la voiture à traction avant la plus rapide au monde sur les 20,832 kilomètres de la Nordschleife. C'est aussi la première fois qu'un constructeur chinois établit un record sur ce tracé légendaire avec une voiture basée sur la production de série.



La Lynk & Co 03 Cyan Concept de 528 chevaux a dominé la Nordschleife du Nürburgring, moins la boucle du circuit Grand Prix, en 7m20.143s à une vitesse moyenne de 170.4 km/h avec au volant Thed Björk, vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



"Nous avons poursuivi le développement de la voiture sous une pluie torrentielle et sous un soleil brûlant sur le circuit le plus redoutable du monde ", a déclaré Björk. "La voiture est gratifiante à conduire quelles que soient les conditions, que ce soit sur le Nürburgring ou sur l'autoroute. Le record que nous avons atteint ici est quelque chose que je classe au même niveau que mes titres en compétition, et un point culminant dans ma partie de transition de développement de la course aux voitures de route."



Le temps au tour s'est montré trois secondes plus rapide que le précédent record des voitures à quatre portes, établi précédemment par Jaguar, et 25 secondes plus rapide que le record de Renault pour les voitures à transmission avant.



La Lynk & Co 03 Cyan Concept est développée en grande partie par la même équipe que les précédents concept-cars de Cyan Racing, à savoir la Volvo C30 de 450 ch et la Volvo S60 de 508 ch.



"Nous continuons à repousser les limites et les objectifs que nous nous sommes fixés pour la Lynk & Co 03 Cyan Concept, une voiture qui sert de plate-forme de développement pour les futures voitures de performance et de pièces Lynk & Co ", a déclaré Henrik Fries, responsable de la R&D automobile chez Cyan Racing.



"Alors que notre objectif principal pour les nombreux tours effectués sur la Nordschleife du Nürburgring est le développement, les records que nous avons battus témoignent du potentiel et des capacités de la plate-forme Lynk & Co, ainsi que de notre philosophie technique issue de plus de deux décennies de sport automobile et de performance sur route."



Le développement de la Lynk & Co 03 Cyan Concept se poursuivra au cours de la dernière partie de l'année, l'équipe se concentrant sur les essais hivernaux dans le nord de la Suède dans le cadre de ses efforts visant à créer une voiture de performance pour toutes les routes, toutes les saisons et toutes les conditions.



Retrouver la vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=9HFmf07UtlI



La caméra embarquée du record:https://www.youtube.com/watch?v=M3e69sptwvE

